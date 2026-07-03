Andrea Pinamonti potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a lasciare il Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, l'attaccante classe 1999 ha un contratto in scadenza tra un anno e, al momento, non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo. Il suo obiettivo è quello di approdare in un club di livello superiore, possibilmente impegnato anche nelle competizioni europee.
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Piccoli in partenza? La Fiorentina avrebbe già puntato il sostituto
Tra i club che seguono Pinamonti c'è la Lazio, alla ricerca di un attaccante con esperienza in Serie A
Piccoli—
Il Sassuolo è disposto ad ascoltare eventuali offerte, anche se finora nessuna società ha avviato una trattativa concreta. Nelle prossime settimane, però, i semplici sondaggi potrebbero trasformarsi in interessamenti più concreti per il centravanti.
Pinamonti—
Tra i club che seguono Pinamonti c'è la Lazio, alla ricerca di un attaccante con esperienza in Serie A, anche se il blocco del mercato impone prima alcune cessioni. Se i biancocelesti dovessero puntare con decisione su Roberto Piccoli, la Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa a Pinamonti come possibile rinforzo per l'attacco.
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