Piccoli in partenza? La Fiorentina avrebbe già puntato il sostituto

Andrea Pinamonti potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a lasciare il Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, l'attaccante classe 1999 ha un contratto in scadenza tra un anno e, al momento, non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo. Il suo obiettivo è quello di approdare in un club di livello superiore, possibilmente impegnato anche nelle competizioni europee.