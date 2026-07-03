Oggi il summit per Thorstvedt: la richiesta del Sassuolo e l’ipotesi contropartita

Oggi il primo incontro tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt, pupillo di Grosso. Intanto è ufficiale l'addio di Beltran al River Plate

Redazione VN 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 08:18)

La sessione di calciomercato entra ufficialmente nel vivo e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle grandi manovre in casa Fiorentina, tra entrate e uscite. Sulla pagina sportiva si parla di una vera e propria "stretta viola" sul fronte degli obiettivi per la mediana: oggi, infatti, è previsto il primo incontro ufficiale tra la dirigenza della Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt.

Il centrocampista norvegese, attualmente impegnato con la propria Nazionale al Mondiale negli USA, è da settimane il primo nome sulla lista per il centrocampo. A spingere in modo deciso per la fumata bianca c'è soprattutto il tecnico Fabio Grosso, che lo ha già allenato in neroverde e lo considera l'innesto ideale per la sua nuova Fiorentina. Il gradimento del giocatore è totale: Thorstvedt ha già dato il proprio benestare al trasferimento a Firenze. Adesso la palla passa ai club: il Sassuolo valuta il cartellino 15 milioni di euro e attende la prima offerta ufficiale della Fiorentina. Per abbassare la richiesta economica, i viola potrebbero tentare di inserire una contropartita tecnica: un'idea potrebbe essere Sohm, considerando la folta lista di giocatori in uscita dal club di Commisso. Qualora l'affare andasse in porto, il norvegese rappresenterebbe il secondo colpo in entrata dopo il difensore brasiliano Viery.

L'addio di Beltran — Sul fronte delle cessioni, invece, è arrivata l'ufficialità dell'addio di Lucas Beltran. L'attaccante argentino ha accettato il ritorno al River Plate dopo qualche giorno di riflessione. L'operazione, ufficializzata ieri pomeriggio, si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto: nelle casse della Fiorentina entreranno subito circa 7,5 milioni di euro, a cui si aggiunge un importantissimo 50% sulla futura rivendita del calciatore.