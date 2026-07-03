Corsport: “Lazio su Piccoli, solo in prestito. Ma la formula non convince”

Distanza

I viola hanno sborsato oltre 25 milioni nella scorsa estate e adesso sono disposti a cedere solo in prestito oneroso e non secco, mentre Lotito e Fabiani vorrebbero un prestito gratuito o con diritto di opzione. Mancherebbe poi l'accordo sul prezzo finale. La certezza è che la Fiorentina non venderà Piccoli facendo minusvalenza, quindi la carta può essere il prestito. Previsto nei prossimi giorni un incontro fra le parti.