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VIOLA NEWS calciomercato Corsport: “Lazio su Piccoli, solo in prestito. Ma la formula non convince”

Corriere dello Sport

Corsport: “Lazio su Piccoli, solo in prestito. Ma la formula non convince”

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La Lazio conferma l'interesse per Roberto Piccoli. Ma per i biancocelesti il problema sarà convincere la Fiorentina sulla formula.
Redazione VN

La Lazio tenta Roberto Piccoli per la prossima stagione, in un'operazione che si preannuncia però tutt'altro che imbastita. L'interesse - conferma il Corriere dello Sport - è reale, ma il problema dei biancocelesti (con mercato a saldo zero) sarà convincere la Fiorentina. A partire dalla formula.

Distanza

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I viola hanno sborsato oltre 25 milioni nella scorsa estate e adesso sono disposti a cedere solo in prestito oneroso e non secco, mentre Lotito e Fabiani vorrebbero un prestito gratuito o con diritto di opzione. Mancherebbe poi l'accordo sul prezzo finale. La certezza è che la Fiorentina non venderà Piccoli facendo minusvalenza, quindi la carta può essere il prestito. Previsto nei prossimi giorni un incontro fra le parti.

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