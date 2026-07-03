Stallo Koleosho. Nazione: “Prende tempo, può anche saltare la trattativa”

Koleosho ha preso tempo, la Fiorentina aspetta. Ma la fase è di stallo: in ogni momento può arrivare il sì o naufragare la trattativa.

Sembrava una trattativa ormai in dirittura d'arrivo, invece rischia di tradursi in un terreno fangoso. La pista Koleosho si era accesa in maniera importante nei giorni scorsi, con la Fiorentina che lo aveva individuato come profilo perfetto nell'ottica di gioventù, bravura e tricolore, con anche apertura del Burnley per una decina di milioni .

Stallo, ma fino a quando?

Ma sul giocatore si è registrato un certo stallo, dettato dalla non convinzione di trasferirsi a Firenze. Come spiega La Nazione, per lui c'è una proposta forse più corposa del Paris FC, che lo ha avuto in prestito nella scorsa stagione. La fase di attesa, si legge, non è pronosticabile: in ogni momento può arrivare il sì come l'abbandono della trattativa da parte del club viola.