CorFio netto: “Grosso in ritiro senza ali per il 4-3-3. È la priorità”

C'è sì grande abbondanza a centrocampo anche se in molti saluteranno. Mandragora, Richardson e Sohm sono in bilico, Fabbian, Fazzini e Brescianini sono da valutare.
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Corriere Fiorentino
Si avvicina sempre più la data del ritiro per Grosso e la sua nuova Fiorentina, che sarà pieno di facce conosciute e poco di quelle nuove. Ci sarà sicuramente l'ultimo arrivato Viery, ma per il resto saranno tutti più o meno quelli che hanno salutato una stagione da dimenticare con Vanoli. Il lavoro sulle cessioni è in gran parte da fare (Beltran a parte), ma pure a livello di volti nuovi non ci sarà granché.
Il Corriere Fiorentino sottolinea un dato significativo: ad oggi, con il 4-3-3 come modulo di riferimento, Fabio Grosso non ha esterni e questa è la priorità più evidente. Dopo gli addii a Solomon e Harrison, con Parisi infortunato, soltanto Gudmundsson (in uscita) è adattabile in quel ruolo. Koleosho pare l'unica idea concreta, le altre sono ancora bozze. Non un problema da poco per un modulo che sviluppa quasi tutto il gioco sulle corsie laterali.
C'è sì grande abbondanza a centrocampo anche se in molti saluteranno. Mandragora, Richardson e Sohm sono in bilico, Fabbian, Fazzini e Brescianini sono da valutare.
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