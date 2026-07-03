CorFio netto: “Grosso in ritiro senza ali per il 4-3-3. È la priorità”

Si avvicina sempre più la data del ritiro per Grosso e la sua nuova Fiorentina, che sarà pieno di facce conosciute e poco di quelle nuove. Ci sarà sicuramente l'ultimo arrivato Viery, ma per il resto saranno tutti più o meno quelli che hanno salutato una stagione da dimenticare con Vanoli. Il lavoro sulle cessioni è in gran parte da fare (Beltran a parte), ma pure a livello di volti nuovi non ci sarà granché.