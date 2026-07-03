Albert Gudmundsson è sempre più lontano dalla Fiorentina. Dopo due anni con più alti che bassi, l'islandese è pronto a lasciare la formazione viola e ha mercato. Secondo il Corriere dello Sport soprattutto in Italia e Premier League (Bournemouth) e Paratici è al lavoro per cercare una soluzione.
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VIOLA NEWS calciomercato Gudmundsson in uscita, Corsport: “Non parte per meno di 15-20 milioni”
Corriere dello Sport
Gudmundsson in uscita, Corsport: “Non parte per meno di 15-20 milioni”
Albert Gudmundsson è sempre più lontano dalla Fiorentina, ma solo a determinate condizioni. I viola chiedono almeno 15-20 milioni.
Fissato il prezzo—
Ma - spiega il Corriere dello Sport - la dirigenza è stata chiara: Gud non si muove per meno di 15-20 milioni. Cifre accessibili per pochi in A, che permetterebbero però di tagliare il monte ingaggi notevolmente (guadagna 2,2 milioni a stagione fino al 2029) visto che è il terzo giocatore più pagato. La sensazione è che possa aggregarsi al ritiro: non è fuori dal progetto ma pare difficile che Grosso possa valutarlo da protagonista.
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