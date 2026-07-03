Semaforo verde sul mercato, Corsport chiaro: “Ma con investimenti oculati”

Paratici ha il via libera sul mercato. Il che non è un dettaglio da poco: significa che i viola potranno spendere più o meno liberamente per le trattative da portare in porto. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'acquisto di Viery ha testimoniato un tema importante: non c'è bisogno di cedere prima di comprare, a patto che gli investimenti siano oculati e con criterio . Avanti tutta quindi sui diversi obiettivi, ripartendo da Thorstvedt, Lang e via dicendo.

Il punto

La famiglia Commisso deve fare i conti con la multa della UEFA, ma non ci sono paletti a priori. Chiaro, non si potrà aspettarsi cifre faraoniche, ma Paratici ha il via libera per operare sia in entrata che in uscita. Perché anche a livello di cessioni l'input è chiaro: vendere per scelta e per ridurre una rosa numerosa e non per necessità. Kean è l'esempio base: se qualcuno paga la clausola parte, altrimenti ci vogliono 40 milioni. Prezzi fissati anche per Piccoli e Dodo, altrimenti non si muovono.