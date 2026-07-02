TS: “Samp fregata. Sembrava che ci fosse l’ok di Martinelli che va all’Avellino”

Martinelli ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani portieri italiani e può seguire le orme di Daffara eguagliandone l'expolit

Come riporta Tuttosport, pareva che il giocatore fosse convinto di tornare in terra ligure. Martinelli ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani portieri italiani e può seguire le orme di Daffara eguagliandone l'expolit: i mezzi ci sono.