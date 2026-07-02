Niente da fare per la Sampdoria che si vede soffiare via il giovane portiere Tommaso Martinelli. Il classe 2006, infatti, sembra aver scelto l'Avellino per continuare a fare esperienza giocando con continuità.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Samp fregata. Sembrava che ci fosse l’ok di Martinelli che va all’Avellino”
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TS: “Samp fregata. Sembrava che ci fosse l’ok di Martinelli che va all’Avellino”
Martinelli ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani portieri italiani e può seguire le orme di Daffara eguagliandone l'expolit
Come riporta Tuttosport, pareva che il giocatore fosse convinto di tornare in terra ligure. Martinelli ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani portieri italiani e può seguire le orme di Daffara eguagliandone l'expolit: i mezzi ci sono.
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