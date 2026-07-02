L’ufficialità di Viery rappresenta solo il punto di partenza di un mercato che, secondo quanto scrive la Repubblica, la Fiorentina vuole rendere molto più ambizioso. Il nome in cima alla lista resta infatti quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo attualmente impegnato con la Norvegia al Mondiale.
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Rep: “Il piano di Paratici per regalare Thorstvedt a Grosso”
Dopo la vittoria sugli ottavi contro la Costa d’Avorio, il classe 1999 ha evitato qualsiasi apertura sul proprio futuro: "Se mi piace Firenze? No comment. Adesso penso soltanto al Mondiale. Sono un giocatore del Sassuolo e la mia testa è concentrata esclusivamente sul torneo".
La trattativa con il Sassuolo, infatti, prosegue da giorni. Gli emiliani continuano a valutare il cartellino del norvegese intorno ai 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina punta ad abbassare la richiesta economica per arrivare alla fumata bianca. Il gradimento del giocatore al trasferimento è già stato incassato e, una volta terminato il percorso della Norvegia al Mondiale, Paratici e Goretti proveranno ad accelerare per regalare a Grosso uno dei principali obiettivi di questo avvio di mercato.
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