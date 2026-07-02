Giovanili, rebus tecnici. Nazione: “Due visioni diverse per Paratici e Angeloni”

Valentino Angeloni spinge per una soluzione interna, ma Fabio Paratici ha deciso di seguire personalmente la questione

Redazione VN 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 10:04)

Il settore giovanile della Fiorentina si prepara a essere ridisegnato, con diverse panchine ancora da definire dalla Primavera all’Under 15. Le uniche certezze, al momento, riguardano due addii: Daniele Galloppa ha lasciato la Primavera per approdare al Modena, mentre Stefano Guberti ha salutato l’Under 17 e sembra destinato a entrare nel settore giovanile dell’Inter.

Salvo sorprese, dovrebbero invece essere confermati e promossi nelle categorie superiori Matia Balestracci ed Enrico Cristiani, reduci dall’ottimo lavoro svolto rispettivamente con Under 15 e Under 16. Restano però ancora diverse caselle da riempire, a partire dal futuro di Marco Capparella, che ha richieste ma potrebbe restare alla guida dell’Under 18 nel caso in cui non arrivasse la promozione in Primavera.

Il nodo principale resta proprio la panchina dell’Under 20. Valentino Angeloni spinge per una soluzione interna, ma Fabio Paratici ha deciso di seguire personalmente la questione. Dopo oltre un mese di casting, i profili valutati non hanno ancora portato alla svolta: Marco Parolo e Leonardo Bonucci non hanno convinto, mentre Manuel Pasqual resta diviso tra l’ipotesi di tornare alla Fiorentina e il percorso avviato con l’Under 16 azzurra. Lo scrive la Nazione.