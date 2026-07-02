La Fiorentina continua a guardarsi intorno per il mercato dei portieri e tra i profili finiti nel mirino viola c’è anche Christos Mandas. Il greco piace al club gigliato, ma al momento l’interesse non si è ancora trasformato in una vera trattativa. La Lazio, infatti, non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente e continua a valutarlo intorno ai 18 milioni di euro, la stessa cifra fissata già a gennaio.
Corriere dello Sport
CorSport: “La Lazio chiede tanto per Mandas, nessuna trattativa con Paratici”
A Formello la situazione è legata anche alle limitazioni del mercato a saldo zero: la Lazio deve prima vendere per poter comprare, considerando sia i cartellini sia gli ingaggi. Per questo eventuali nuove operazioni in entrata, come quella per Gill, dipendono da una doppia cessione: prima Provedel, seguito dall’Inter, e poi eventualmente Mandas. Ma proprio sul portiere greco, oggi, ogni discorso in uscita risulta fermo.
Salvo sorprese, Mandas dovrebbe iniziare la stagione da numero uno della Lazio. La Fiorentina resta alla finestra, ma senza un affondo concreto difficilmente la situazione potrà sbloccarsi. Più avanzato, invece, il discorso Provedel-Inter: il portiere ha già un’intesa con i nerazzurri, ma manca ancora l’accordo con Claudio Lotito, che chiede 4-5 milioni per lasciarlo partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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