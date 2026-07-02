CorSport: “La Lazio chiede tanto per Mandas, nessuna trattativa con Paratici”

La Fiorentina continua a guardarsi intorno per il mercato dei portieri e tra i profili finiti nel mirino viola c’è anche Christos Mandas. Il greco piace al club gigliato, ma al momento l’interesse non si è ancora trasformato in una vera trattativa. La Lazio, infatti, non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente e continua a valutarlo intorno ai 18 milioni di euro, la stessa cifra fissata già a gennaio.

A Formello la situazione è legata anche alle limitazioni del mercato a saldo zero: la Lazio deve prima vendere per poter comprare, considerando sia i cartellini sia gli ingaggi. Per questo eventuali nuove operazioni in entrata, come quella per Gill, dipendono da una doppia cessione: prima Provedel, seguito dall’Inter, e poi eventualmente Mandas. Ma proprio sul portiere greco, oggi, ogni discorso in uscita risulta fermo.