CorFio: “Cessioni e acquisti, i profili di Paratici per risanare la Fiorentina”

La Fiorentina vuole seguire una strada precisa sul mercato: investire su profili di talento, con stipendi sostenibili e margini di crescita. L’esempio è Viery, pagato una cifra importante per il cartellino ma con un ingaggio contenuto, intorno agli 800 mila euro a stagione.

La strategia passa dallo scouting e da qualche rischio calcolato. In questa logica rientrano nomi come Koleosho, Oso del Siviglia e Thorstvedt, giocatori che possono garantire costi di gestione controllabili e, in prospettiva, diventare anche future plusvalenze. Lo stesso discorso vale per giovani come Fortune Egharevba, attaccante classe 2010 preso dal Verona, e Beldenti, difensore in arrivo dal Brescia.