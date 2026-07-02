La Fiorentina vuole seguire una strada precisa sul mercato: investire su profili di talento, con stipendi sostenibili e margini di crescita. L’esempio è Viery, pagato una cifra importante per il cartellino ma con un ingaggio contenuto, intorno agli 800 mila euro a stagione.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Cessioni e acquisti, i profili di Paratici per risanare la Fiorentina”
La strategia passa dallo scouting e da qualche rischio calcolato. In questa logica rientrano nomi come Koleosho, Oso del Siviglia e Thorstvedt, giocatori che possono garantire costi di gestione controllabili e, in prospettiva, diventare anche future plusvalenze. Lo stesso discorso vale per giovani come Fortune Egharevba, attaccante classe 2010 preso dal Verona, e Beldenti, difensore in arrivo dal Brescia.
L’obiettivo è ricostruire patrimonio, ma per farlo serviranno anche le uscite. Oltre agli esuberi, come Beltran, la Fiorentina dovrà valutare il futuro di giocatori importanti ma costosi come Dodò, Gosens, Gudmundsson e forse De Gea, lasciando per ora da parte il discorso Kean. Sono calciatori di valore, ma con ingaggi pesanti rispetto al rendimento offerto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA