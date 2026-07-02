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Non solo Tavares, Nazione: “Con la Lazio canale aperto anche per 2 cessioni”

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La Fiorentina valuta, la Lazio osserva: il mercato resta in movimento
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare sulle corsie esterne e tra i nomi da tenere sotto osservazione resta quello di Nuno Tavares. Il laterale della Lazio è uno dei profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti viola, soprattutto nel caso in cui dovessero concretizzarsi alcune uscite nel reparto.

Il canale con il club di Claudio Lotito resta aperto anche per altri discorsi di mercato. In particolare, la Lazio avrebbe manifestato interesse per Piccoli e Fabbian, due profili che i biancocelesti accoglierebbero volentieri in prestito.

Al momento si tratta di una pista da monitorare, ma i rapporti tra le due società potrebbero favorire nuovi sviluppi nelle prossime settimane. La Fiorentina valuta, la Lazio osserva: il mercato resta in movimento. Lo scrive la Nazione.

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