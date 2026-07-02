La Fiorentina continua a lavorare sulle corsie esterne e tra i nomi da tenere sotto osservazione resta quello di Nuno Tavares. Il laterale della Lazio è uno dei profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti viola, soprattutto nel caso in cui dovessero concretizzarsi alcune uscite nel reparto.
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VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Tavares, Nazione: “Con la Lazio canale aperto anche per 2 cessioni”
La Nazione
Non solo Tavares, Nazione: “Con la Lazio canale aperto anche per 2 cessioni”
La Fiorentina valuta, la Lazio osserva: il mercato resta in movimento
Il canale con il club di Claudio Lotito resta aperto anche per altri discorsi di mercato. In particolare, la Lazio avrebbe manifestato interesse per Piccoli e Fabbian, due profili che i biancocelesti accoglierebbero volentieri in prestito.
Al momento si tratta di una pista da monitorare, ma i rapporti tra le due società potrebbero favorire nuovi sviluppi nelle prossime settimane. La Fiorentina valuta, la Lazio osserva: il mercato resta in movimento. Lo scrive la Nazione.
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