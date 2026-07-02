Avanzando nell’altra metà campo, la ricerca di un poker di esterni va avanti. Nessun aggiornamento sul fronte Koleosho, la Fiorentina continua a lavorare su profili di livello internazionale come Zhegrova, Lang e Bakayoko.
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VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Koleosho, Nazione: “Da Lang a Bakayoko. Tutte le alternative”
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Non solo Koleosho, Nazione: “Da Lang a Bakayoko. Tutte le alternative”
Nessun aggiornamento sul fronte Koleosho, la Fiorentina continua a lavorare su profili di livello internazionale come Zhegrova
Iniziata senza scossoni la finestra per attivare la clausola di Kean, le prossime ore saranno quelle del passaggio di Beltran al River Plate: prestito oneroso a 500.000 con obbligo di riscatto a 6,7 milioni più il 50% sulla futura rivendita.
All’attaccante 3 anni e mezzo di contratto. Infine Thorstvedt, che ha aperto alla Fiorentina pur rimanendo in attesa. «Ora penso solo al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà», ha detto il norvegese. Lo scrive la Nazione.
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