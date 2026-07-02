Non solo Koleosho, Nazione: “Da Lang a Bakayoko. Tutte le alternative”

Avanzando nell’altra metà campo, la ricerca di un poker di esterni va avanti. Nessun aggiornamento sul fronte Koleosho, la Fiorentina continua a lavorare su profili di livello internazionale come Zhegrova, Lang e Bakayoko.

Iniziata senza scossoni la finestra per attivare la clausola di Kean, le prossime ore saranno quelle del passaggio di Beltran al River Plate: prestito oneroso a 500.000 con obbligo di riscatto a 6,7 milioni più il 50% sulla futura rivendita.

All’attaccante 3 anni e mezzo di contratto. Infine Thorstvedt, che ha aperto alla Fiorentina pur rimanendo in attesa. «Ora penso solo al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà», ha detto il norvegese. Lo scrive la Nazione.