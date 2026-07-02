In queste ore Lucas Beltran sembra essersi deciso a lasciare la Fiorentina. Il River Plate è pronto a riabbracciarlo per 500 mila euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Beltran sempre più lontano da Firenze. Ecco quanto risparmia Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “Beltran sempre più lontano da Firenze. Ecco quanto risparmia Paratici”
In queste ore Lucas Beltran sembra essersi deciso a lasciare la Fiorentina. Il River Plate è pronto a riabbracciarlo per 500 mila euro
Nel caso, la società viola si libererà di un ingaggio da quasi 1,8 milioni fino al 2028. Il Vichingo, rientrato dal prestito al Valencia, ha totalizzato 98 presenze con la maglia viola, realizzando 16 gol e 9 assist. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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