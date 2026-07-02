Nuove divise, 4 giocatori sulla locandina. Gazzetta: “Indizio di mercato?”

La Fiorentina lunedì 6 luglio verrà svelata la nuova maglia ufficiale della prossima stagione: sull'immagine che "pubblicizza" l'evento Joma ci sono quattro giocatori made in Italy e punti fermi per il futuro: Fagioli, Mandragora, Ndour e Ranieri. Altro segnale di incedibilità per loro? Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Come detto anche da Fabio Paratici, nessuno alla Fiorentina è incedibile. Ndour e Fagioli sono considerati i centrocampisti di livello del club, ma per offerte top potranno partire. Lo stesso vale per Mandragora e Ranieri, due veterani ma che non hanno il posto assicurato alla Fiorentina.