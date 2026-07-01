Alessandro Ferrari, sul sito della Fiorentina, ha presentato questo nuovo accordo con Joma. Ecco le sue parole:
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Ferrari: “Siamo certi che Joma saprà interpretare al meglio la nostra identità”
Alessandro Ferrari, sul sito della Fiorentina, ha presentato questo nuovo accordo con Joma. Ecco le sue parole
E’ con piacere che diamo nuovamente il benvenuto a Joma nella famiglia Fiorentina. Conosciamo e condividiamo come Club i valori del nostro partner: qualità, innovazione, passione e una continua ricerca del miglioramento. Questo nuovo percorso nasce dalla volontà comune di costruire una partnership solida e di lungo periodo, capace di accompagnare la crescita della Fiorentina. Siamo certi che Joma saprà interpretare al meglio la nostra identità, la nostra storia e il forte legame con la città di Firenze e il suo patrimonio culturale
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