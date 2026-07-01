Nazione rivela: “Ecco la reazione della Fiorentina alla multa UEFA”

Rispetto di alcuni parametri del Fair Play Finanziario. La sanzione, arrivata nelle scorse ore, non avrebbe sorpreso particolarmente il club viola

Rispetto di alcuni parametri del Fair Play Finanziario. La sanzione, arrivata nelle scorse ore, non avrebbe sorpreso particolarmente il club viola, che ha preso atto della decisione. Giuseppe Commisso infatti, non farà ricorso.