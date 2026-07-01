Rispetto di alcuni parametri del Fair Play Finanziario. La sanzione, arrivata nelle scorse ore, non avrebbe sorpreso particolarmente il club viola, che ha preso atto della decisione. Giuseppe Commisso infatti, non farà ricorso.
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VIOLA NEWS news viola Nazione rivela: “Ecco la reazione della Fiorentina alla multa UEFA”
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Nazione rivela: “Ecco la reazione della Fiorentina alla multa UEFA”
Rispetto di alcuni parametri del Fair Play Finanziario. La sanzione, arrivata nelle scorse ore, non avrebbe sorpreso particolarmente il club viola
Il motivo della multa riguarda il superamento della cosiddetta squad cost rule, il parametro che impone di mantenere il rapporto tra ricavi e costo della rosa sotto il 70%. Secondo la UEFA, la Fiorentina avrebbe oltrepassato questa soglia nell’anno solare 2025.
La posizione del club tornerà sotto osservazione soltanto in caso di nuova qualificazione alle competizioni europee. La stagione 2026/2027, dunque, non sarà analizzata dalla UEFA, ma se la squadra di Fabio Grosso dovesse conquistare un posto nelle coppe, il monitoraggio ripartirebbe da gennaio 2027. Lo scrive la Nazione.
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