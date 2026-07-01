FOTO – Beldenti, che biglietto da visita: premiato in Serie C

Nell’Under 16, insieme a Dennis Beldenti, sono stati premiati Davide Barini dell’Alcione Milano come miglior portiere

Redazione VN 1 luglio - 10:31

La Serie C ha celebrato i migliori talenti delle rappresentative giovanili Under 15, Under 16 e Under 17 della stagione sportiva 2025-26. L’evento, ospitato nella sede della Lega Pro, ha rappresentato un momento importante per valorizzare il percorso dei giovani calciatori che si sono messi in evidenza durante l’anno.

Tra i premiati spicca anche Dennis Beldenti, promesso sposo della Fiorentina, inserito tra i migliori profili della rappresentativa Under 16. Un riconoscimento significativo per un ragazzo che ha saputo distinguersi nel proprio ruolo e che conferma l’attenzione crescente verso i giovani talenti del calcio italiano.

Per ogni rappresentativa sono stati selezionati quattro calciatori, uno per ruolo: portiere, difensore, centrocampista e attaccante. I riconoscimenti sono stati consegnati dal Segretario Generale Emanuele Paolucci, che ha sottolineato ancora una volta l’importanza del progetto giovani all’interno della Serie C. Un percorso che trova spazio anche nella Riforma Zola, pensata proprio per incentivare la crescita e lo sviluppo dei talenti nei club.

All’evento era presente anche il commissario tecnico Daniele Arrigoni, con il quale è stato tracciato un bilancio della stagione appena conclusa. I numeri raccontano un lavoro capillare: oltre 650 giovani coinvolti, più di 40 giorni di attività, quattro stage di selezione su tutto il territorio nazionale e diversi calciatori delle rappresentative già convocati almeno una volta in prima squadra dai rispettivi club.

Positive anche le risposte arrivate dal campo. Le rappresentative hanno disputato 12 amichevoli, ottenendo risultati importanti contro squadre del livello di Inter, Roma e Torino. Da sottolineare anche il secondo posto conquistato al Torneo Maggioni Righi, chiuso alle spalle soltanto della Juventus.

Nell’Under 16, insieme a Dennis Beldenti, sono stati premiati Davide Barini dell’Alcione Milano come miglior portiere, Federico Tordini del Gubbio come miglior centrocampista e Riccardo Attardo dell’Albinoleffe come miglior attaccante. Per Beldenti si tratta di un riconoscimento che certifica la crescita e la qualità del suo percorso, confermandolo tra i giovani difensori più interessanti della categoria.