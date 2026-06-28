Ivkovic: “Pongracic? Dovrebbe esser bandito dal creare gioco. È pericoloso”

"Il ragazzo è bravissimo nel salto e nel gioco di testa, nell'anticipazione. Ma, nel momento in cui pensa di poter condurre la partita ed il gioco, è pericoloso per noi. Quando ha la palla, bisogna prepararsi al contropiede. Dovrebbe essere bandito per decreto dal creare gioco. Ha avuto questi problemi in tutte le squadre in cui ha giocato finora".