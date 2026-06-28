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Ivkovic: “Pongracic? Dovrebbe esser bandito dal creare gioco. È pericoloso”

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L'ex portiere ed allenatore Tomislav Ivkovic ha commentato la prestazione dei giocatori della Croazia. Le sue parole su Marin Pongracic.
Redazione VN

L'ex portiere ed allenatore Tomislav Ivkovic ha commentato la prestazione dei giocatori della Croazia negli studi dell'emittente HRT. Ecco le sue parole sul difensore della Fiorentina Marin Pongracic.

"Il ragazzo è bravissimo nel salto e nel gioco di testa, nell'anticipazione. Ma, nel momento in cui pensa di poter condurre la partita ed il gioco, è pericoloso per noi. Quando ha la palla, bisogna prepararsi al contropiede. Dovrebbe essere bandito per decreto dal creare gioco. Ha avuto questi problemi in tutte le squadre in cui ha giocato finora".

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FLORENCE, ITALY - MAY 10: Marin Pongracic of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Genoa CFC at Artemio Franchi on May 10, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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