Il Grêmio ha definito la cessione del difensore Viery alla Fiorentina per una cifra pari a 17 milioni di euro, equivalenti a circa 100 milioni di reais al cambio attuale. Il difensore, classe 2005, firmerà un contratto della durata di cinque anni con il club viola.
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Fiorentina, in arrivo Viey: è il terzo difensore brasiliano più pagato di sempre
L'arrivo del difensore Viery dal Gremio alla Fiorentina lo rende il difensore brasiliano più pagato di sempre
Con questa operazione, come riporta GLOBO, il ventunenne diventa il terzo difensore brasiliano più costoso di sempre. Davanti a lui ci sono soltanto Vitor Reis, trasferitosi dal Palmeiras al Manchester City per 35 milioni di euro, e Lucas Beraldo, passato dal San Paolo al Paris Saint-Germain per 20 milioni di euro.
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