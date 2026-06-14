Il 2 settembre al Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, come annunciato dalla pagina Instagram ufficiale delle Leggende: "Come sapete il 2 settembre andrà in scena al Franchi di Firenze la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends (per chi si fosse perso gli altri giocatori annunciati li trovate tutti nel primo commento, compresi quelli annunciati dalla Fiorentina fino ad ora).
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Fiorentina All-Stars-Operazione Nostalgia Legends: il 2 settembre al Franchi
Fiorentina All Stars, appuntamento speciale al Franchi il 2 settembre
Qualche giorno fa la Fiorentina ha ufficializzato Angelo Di Livio e Giuseppe Rossi, noi adesso rispondiamo con due centrocampisti di qualità che contano 640 presenze nel massimo campionato italiano. Questi i giocatori già annunciati:
Seba Frey
David Pizarro
Angelo Di Livio
Giuseppe Rossi
ON LEGENDS:
Christian Abbiati
Antonio Di Natale
Sergio Volpi
Daniele Conti
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