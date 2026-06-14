Fiorentina All-Stars-Operazione Nostalgia Legends: il 2 settembre al Franchi

Il 2 settembre al Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, come annunciato dalla pagina Instagram ufficiale delle Leggende: "Come sapete il 2 settembre andrà in scena al Franchi di Firenze la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends (per chi si fosse perso gli altri giocatori annunciati li trovate tutti nel primo commento, compresi quelli annunciati dalla Fiorentina fino ad ora).