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Fiorentina All-Stars-Operazione Nostalgia Legends: il 2 settembre al Franchi

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Fiorentina All Stars, appuntamento speciale al Franchi il 2 settembre
Redazione VN

Il 2 settembre al Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, come annunciato dalla pagina Instagram ufficiale delle Leggende: "Come sapete il 2 settembre andrà in scena al Franchi di Firenze la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends (per chi si fosse perso gli altri giocatori annunciati li trovate tutti nel primo commento, compresi quelli annunciati dalla Fiorentina fino ad ora).

Qualche giorno fa la Fiorentina ha ufficializzato Angelo Di Livio e Giuseppe Rossi, noi adesso rispondiamo con due centrocampisti di qualità che contano 640 presenze nel massimo campionato italiano. Questi i giocatori già annunciati:

Seba Frey

David Pizarro

Angelo Di Livio

Giuseppe Rossi

ON LEGENDS:

Christian Abbiati

Antonio Di Natale

Sergio Volpi

Daniele Conti

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