L'arrivo di Franco Mastantuono ha riportato entusiasmo tra i tifosi della Fiorentina. Circa 500 sostenitori hanno atteso il talento argentino all'aeroporto di Peretola, sfidando il caldo e il ritardo del volo, accogliendolo con cori, bandiere e maglie del Real Madrid, dell'Argentina e del River Plate, prima del successivo bagno di folla al Viola Park.

L'entusiasmo per il nuovo acquisto è il simbolo di una Fiorentina che torna a sognare in grande grazie a un mercato ambizioso. L'operazione Mastantuono ha riacceso la convinzione che il club voglia competere ai massimi livelli e che il progetto tecnico sia destinato a crescere ulteriormente.

Il mercato viola, infatti, potrebbe non essere concluso. La dirigenza è alla ricerca di un altro esterno offensivo di piede destro da schierare a sinistra e, grazie all'arrivo di Mastantuono in prestito senza costi di cartellino, avrebbe ancora risorse economiche da investire per un acquisto a titolo definitivo. Fabio Paratici continua a lavorare con grande riservatezza per provare a mettere a segno un altro colpo di alto profilo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.