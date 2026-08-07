Premessa: Fabio Paratici e la Fiorentina non hanno bisogno di esser difesi. Figuriamoci poi se l'arringa arriva da Matteo Magrini, senza voler toglier nulla a queste preziose colonne che ho il piacere, prima che l'onore, di “occupare” due volte a settimana, dalle pagine di Violanews. Quanto apparso giovedì mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport però, a firma del direttore Ivan Zazzaroni, merita (a prescindere) una seria e attenta riflessione. Perché il tema degli italiani e (soprattutto) dei giovani mi sta particolarmente a cuore e perché, sinceramente, aver scelto il club viola come esempio negativo è parso, come minimo, fuori luogo.

Punto primo

CONTINUA DOPO IL SONDAGGIO

Come giudicate il precampionato della Fiorentina? La Fiorentina con la partita giocata ieri contro il Deportivo ha chiuso il suo precampionato con due vittorie (Gubbio e Watford), due pareggi (Real Madrid e Deportivo) e una sconfitta (QPR). Qual è la sensazione con la quale vi apprestate a vivere il prossimo campionato? Il precampionato conta poco, aspettiamo le gare ufficiali Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra Va bene così, ho visto una squadra in crescita Il precampionato conta poco, aspettiamo le gare ufficiali 50% 363 voti Va bene così, ho visto una squadra in crescita 41% 297 voti Mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra 9% 65 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Punto secondo

Punto terzo

Conclusione

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Come può un collega stimato e attento come Zazzaroni pensare e scrivere che il problema sia all'apice (e quindi in Serie A) e non alla base della piramide? Come può sostenere che il calcio italiano sia alla deriva perché si fanno giocare o si comprano troppi stranieri e non perché di talenti veri, di altissimo livello, ne produciamo col contagocce?. Basta pensare alla scelta di affidare la Primavera ad Aurelio Andreazzoli (e non al solito allenatore giovane che ha come obiettivo allenare se stesso, e la propria ascesa personale), o squadre composte per circa il 90% da ragazzi italiani di cui l'80% toscani.Zazzaroni parla del centrocampo, e del fatto che per colpa degli acquisti di Paratici si penalizzano giocatori da Nazionale comee Grosso, a meno che non voglia esibirsi nell'emulazione di Tafazzi, li farà giocare con continuità.. Vogliamo parlare del Como? Vogliamo guardare la rosa del Milan o della Juventus? Vogliamo analizzare la formazione titolare di Roma o Inter?Chi avrebbe dovuto comprare, la Fiorentina, per rinforzarsi?A me, di quel livello lì, ne vengono in mente un paio.(e la Fiorentina, così come qualsiasi altro club di Serie A, Inter docet, non era assolutamente in grado di comprarlo), forsee poi(Bayern),(Borussia Dortmund). Ragazzi, quest'ultimi,. Anzi. Paratici, anche se fioccarono smentite, almeno uno di loro ha pure provato a riportarlo in Italia. Potremmo andare avanti all'infinito insomma, ma meglio fermarsi. Possiamo aggiungere, parlando di stranieri, che il direttore sportivo viola se non altro ha il merito di arricchire il nostro campionato portando in Serie A talenti che sarebbero potuti andare ovunque (i soliti Atta, Oulai, per non parlare di Mastantuono) e, oltre a questo, di prendere dai grandissimi club ragazzi giovani (vedi Valdepenas) e non semi pensionati in cerca di un ultimo, ricchissimo contratto prima di ritirarsi tra palme, spiagge dorate e long drink.Per intendersi e per concludere: evitiamo facilissimi e iper superficiali populismi e,. Se poi lo scopo è raccogliere qualche applauso o qualche like sui social bene così... ma si abbia almeno la decenza di non issarsi a paladini o protettori di un movimento che, di questo passo, è destinato a scavare ancora più a fondo rispetto al fondo a cui è tristemente arrivato.