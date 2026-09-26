Quale sia la collocazione tattica ideale per Nicolò Fagioli è un tema di discussione che a Firenze continua a far battere i tasti dei tifosi e degli addetti ai lavori. Se il tecnico gigliato Paolo Vanoli lo ha rimesso al centro della manovra viola affiancandogli un altro costruttore di gioco, a far chiarezza sulle prospettive del centrocampista ci ha pensato direttamente il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Fagioli tra azzurro e viola: "In stile Verratti, ma sa adattarsi"

Dopo la tribuna nella prima gara azzurra, Fagioli scalda i motori in vista del prossimo impegno dell'Italia contro la Turchia, dove è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Interpellato sulle caratteristiche del classe 2001, il ct ha dipinto una traiettoria tattica precisa per la sua evoluzione, paragonandolo a un grande del recente passato azzurro: "Lo vedo più come mezzala in stile Verratti, può gestire il possesso come un interno e mi piace molto in quella posizione. Poi, esattamente come succede a Tonali, oggi possiede le qualità per adattarsi a fare anche il regista puro".

Un'investitura importante che sottolinea la duttilità di un giocatore capace di ricoprire più mattonelle nella mediana della Fiorentina e di offrire varianti preziose anche per il futuro dell'Italia.