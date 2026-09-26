Il procuratore, Oscar Damiani, ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del rendimento di Arthur Atta alla Fiorentina. Queste le sue parole sul centrocampista francese:

"Mi è dispiaciuto per Grosso, un allenatore che stimo molto. La piazza di Firenze non è affatto facile, soprattutto se la partenza non è delle migliori. Questa lunga sosta rappresenta però un'opportunità per azzerare tutto e ripartire da capo. La Fiorentina è una buona squadra e sono convinto che si rimetterà presto in carreggiata. Un margine di rischio c'è sempre quando si cambiano così tanti calciatori in una sola sessione estiva, ma bisogna dare fiducia al lavoro svolto dalla società e dall'allenatore. La Fiorentina tornerà nelle posizioni consone alla sua storia".

Il giudizio sui singoli: da Atta a Mastantuono

L'operatore di mercato si è poi soffermato sui profili più chiacchierati dell'organico gigliato, evidenziando le difficoltà legate all'impatto con l'ambiente e la complessità del calcio italiano: "Atta? Possiede ottime qualità tecniche e atletiche, ma un conto è giocare nella Fiorentina e un altro è farlo all'Udinese: la pressione di Firenze ha un peso differente. Ho invece qualche dubbio in più su Mastantuono: ha classe indiscutibile e colpi importanti, ma deve ancora crescere e irrobustirsi sul piano atletico. Il nostro non sarà magari il campionato più bello del mondo, ma è senza dubbio il più difficile e competitivo".

Infine, una dichiarazione d'amore per i colori viola e una carica per il futuro del club: "Adoro questa città e sono da sempre un grande tifoso viola, amo persino il colore unico della maglia. Questa piazza merita grandi soddisfazioni e la Fiorentina ha tutto per conquistarsi un posto nelle coppe europee".