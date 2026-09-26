Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l’allenatore Alessandro Calori, ha parlato del momento viola:

La Fiorentina già rispetto alla partita contro il Torino è cambiata, Vanoli è tornato e ha dato energia in una piazza che già conosceva, ha già dato un’identità precisa, sta cercando di sfruttare i suoi giocatori talentuosi. Ci sono ancora dei giocatori che possono fare la differenza non al 100%, come Atta e Fagioli, però penso ci sia un bello spirito.