Prosegue a ritmo serrato la marcia d'avvicinamento della Fiorentina alla ripresa del campionato contro il Genoa e al suggestivo appuntamento amichevole contro il Signa. Nel mezzo di un programma di lavoro intenso scandito dalle doppie sedute quotidiane volute da Paolo Vanoli, c'è una notizia che regala un sorriso a tutto l'ambiente viola e riguarda da vicino le condizioni di Fabiano Parisi.

Palleggi e sensibilità ritrovata: il segnale sui social

Out dal maggio scorso per via della rottura del legamento crociato anteriore, il terzino sinistro campano sta sfruttando al massimo questa sosta per ritrovare la condizione migliore. Dopo aver ripreso a correre regolarmente sul campo nelle scorse settimane, il classe 2000 ha compiuto un passo in avanti fondamentale: come testimoniato direttamente dalla società con alcuni scatti pubblicati su Instagram, Parisi è finalmente tornato a lavorare con il pallone, cimentandosi con dei palleggi.

Rientro anticipato? Vanoli lo aspetta a braccia aperte

Le stime iniziali successive all'operazione indicavano un rientro in campo solo a 2027 inoltrato, ma i progressi mostrati al Viola Park lasciano ipotizzare un possibile accorciamento delle tempistiche. Un recupero che diventerebbe fondamentale per lo scacchiere tattico viola, specie considerando le difficoltà iniziali di Valdepenas e la ridotta adattabilità di Viery sulla corsia mancina.

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