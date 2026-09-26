«Quindiâ€¦ parliamone. Quanti titoli di Premier League ho vinto, allora?Â». David De Gea ha affidato a X una battuta sul Manchester City, storico rivale del Manchester United, club in cui ha giocato dal 2011 al 2023.

Il messaggio arriva dopo le indiscrezioni secondo cui una commissione indipendente avrebbe ritenuto il City colpevole per 114 delle 115 violazioni delle regole finanziarie contestate dalla Premier League. Lâ€™esito non Ã¨ stato confermato ufficialmente e il procedimento potrebbe proseguire con un ricorso: per ora non Ã¨ stata annunciata alcuna sanzione nÃ© una modifica allâ€™albo dâ€™oro. Il club ha sempre negato le irregolaritÃ .

De Gea ha vinto una Premier League con lo United, nella stagione 2012-13. La sua domanda allude ai campionati in cui i Red Devils sono arrivati alle spalle del City, ma resta una provocazione: lâ€™eventuale destino di quei titoli non Ã¨ stato deciso.