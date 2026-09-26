Per il terzo giorno consecutivo, Paolo Vanoli ha guidato una doppia seduta al Viola Park. Tra programmi atletici personalizzati e prove tattiche, il tecnico cerca di dare un’identità a una Fiorentina che ha cambiato allenatore dopo appena tre giornate e deve ancora integrare diversi nuovi acquisti.

Tra questi c’è Christ Inao Oulai, attualmente impegnato con la Costa d’Avorio. Il centrocampista ha giocato gli ultimi venti minuti della vittoria sul Ghana, rimediando un’ammonizione. Su di lui c’erano anche Juventus e Napoli, ma la Fiorentina ha investito 25 milioni di euro più 4 di bonus per portarlo a Firenze. Vanoli ritiene che debba ancora imparare a gestire la propria esuberanza per garantire equilibrio alla squadra.

Nelle tre gare dirette da Vanoli, Oulai è partito titolare soltanto in Coppa Italia contro il Pisa, dove è stato premiato come migliore in campo. Il tecnico potrebbe però affiancarlo a Fagioli in un centrocampo a due, con Ndour come possibile escluso. La soluzione richiederebbe grande lavoro collettivo e potrebbe essere provata, anche a gara in corso, alla ripresa del campionato contro il Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.