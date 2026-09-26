Anche Fabiano Parisi scalpita
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La Fiorentina ha svolto ieri un’altra doppia seduta ad alta intensità. Con otto giocatori impegnati con le nazionali, Vanoli ha aggregato alcuni calciatori della Primavera, che saranno a disposizione anche per l’amichevole di domani alle 11 al Viola Park contro il Signa.
Il test servirà a valutare la condizione di giocatori come Atta, Pedro Gonçalves e Dodò. Il brasiliano, rimasto a Firenze dopo un’estate segnata dalle voci di mercato, ha il contratto in scadenza a giugno e cerca di risalire nelle gerarchie di Vanoli. Sui social ha pubblicato alcune foto dell’allenamento con un messaggio: «L’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro».
Prosegue intanto la riabilitazione di Fabiano Parisi dopo la rottura del crociato subita a maggio. L’esterno ha condiviso una foto mentre corre al Viola Park, accompagnandola con la frase «Quella voglia lì…»: un segnale del suo desiderio di tornare in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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