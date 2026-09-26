Sartori su Palladino e Piccoli

Redazione VN
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Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su due ex Fiorentina:

Perché Palladino è l’uomo giusto?

«La sua storia parla chiaro: viene da tre anni di risultati evidenti e ha una squadra che, pur avendo perso quattro undicesimi, conserva valore. Il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Motta».

Le ha già chiesto innesti a gennaio?

«Deve ancora conoscere bene i giocatori che ha. Ma, se lo chiederà, la disponibilità c’è».

Piccoli e Dovbyk: scommesse o certezze?

«Certezze. Hanno un valore riconosciuto in Serie A e un peso calcistico sicuro. Semmai, una scommessa è Enem».
Bologna FC 1909 v Hellas Verona FC - Serie A

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