David Valdepeñas ha già mostrato buone qualità offensive nelle sei presenze tra campionato e Coppa Italia. Ha colpito un palo contro il Frosinone ed è andato vicino al gol anche contro il Napoli, trovando la risposta di Milinković-Savić. La sosta potrà aiutarlo a migliorare soprattutto nella fase difensiva.

Prima di chiudere l’operazione con il Real Madrid, Paratici aveva cercato anche un terzino sinistro più esperto. Il primo nome era Ruggeri, poi passato all’Aston Villa per 28 milioni più bonus. Erano stati avviati sondaggi anche per Udogie, senza esito positivo.

Con i tempi di recupero di Parisi dopo l’operazione al crociato ancora da chiarire, la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato a gennaio. Anche sullo stesso Udogie. Molto dipenderà dalla crescita di Valdepeñas e dalla sua capacità di conquistarsi il posto da titolare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.