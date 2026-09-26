Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Enzo Baldini ha parlato della Fiorentina durante la sosta:

Questa sosta è un’opportunità reale per Vanoli, gli permetterà di conoscere meglio i giocatori e di recuperare quelli più indietro. Sono molto ottimista, nell’ultima partita ho visto finalmente una bella squadra, che è riuscita anche a reagire allo svantaggio.

Sugli obiettivi viola

Siamo partiti con un handicap rispetto alle nostre avversarie, tra le nostre avversarie candidate a un posto in Europa non ho visto grandi cose. Tra tutte, mi ha sorpreso il Frosinone. Credo che il vero campionato comincerà il 10 ottobre, non sono pessimista.

Su Oulai

Diventerà uno dei più grandi giocatori nei prossimi anni, ho parlato con addetti ai lavori e sono convinti che triplicherà il suo valore. Va gestito, anche nell’ultima partita in nazionale è stato ammonito, ma è un giocatore vero. Prima o poi lo vedremo anche con Fagioli.

Vanoli

L’avevo già detto, ma lo ripeto: Vanoli è uno dei migliori allenatori che ci siano in questo momento in Italia.

La coppia Beto-Pellegrino

Per il momento sono dalla parte di Pellegrino, dicevano che la sua abilità principale fosse il colpo di testa, per ora ha segnato solo di piede. Se tornerà a segnare anche di testa farà tantissimi gol, sa far salire anche la squadra, è stato un ottimo investimento.

Su Ndour

È un giocatore di spessore e di prospettiva, è un giovane e con loro bisogna avere pazienza, in Italia ne abbiamo poca. Ho parlato con Antognoni e Silvio Baldini e hanno confermato che ci abbia già fatto vedere qualcosa, non per forza deve giocare titolare, ma fa parte della rosa.

Sulla difesa

Per il momento vedo bene Ranieri, Dragusin sta tornando, Viery non ancora pronta, anche se ha molta grinta. Viene da un altro mondo, è stato spesso utilizzato in un ruolo non prettamente suo, ha grande carattere e determinazione. Per il momento i titolari dovrebbero essere Ranieri e Dragusin.

Su Njie