Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Andrea Santoni ha affrontato il tema allenatore in casa viola:

Prima di arrivare a una responsabilità diretta dei calciatori, ci sono la società, i direttori, gli allenatori, addirittura anche i medici. Il Grosso che si è visto a Firenze non è il Grosso che conosco e che ho visto, non si è mai creato un feeling tra lui e la squadra, quella frase “squadra inalienabile” certifica che ci fosse un momento di totale distanza. Anche perché non esiste che in due giorni arrivi Vanoli ed è una squadra completamente diversa.