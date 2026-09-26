Andrea Santoni ha descritto le prospettive della Fiorentina, la dinamica allenatore e il momento della nazionale.
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Andrea Santoni ha affrontato il tema allenatore in casa viola:
Prima di arrivare a una responsabilità diretta dei calciatori, ci sono la società, i direttori, gli allenatori, addirittura anche i medici. Il Grosso che si è visto a Firenze non è il Grosso che conosco e che ho visto, non si è mai creato un feeling tra lui e la squadra, quella frase “squadra inalienabile” certifica che ci fosse un momento di totale distanza. Anche perché non esiste che in due giorni arrivi Vanoli ed è una squadra completamente diversa.
Sulle prospettive viola
Il valore reale di questa squadra si vedrà nel prossimo filotto di partite che inizierà con la sfida contro il Genoa, nella quale De Rossi si giocherà la panchina e la Fiorentina avrà sicuramente una serenità maggiore, e terminerà intorno all’11° giornata. Con il 30% di stagione ormai terminato, capiremo meglio quello che Vanoli ha in testa.
Sulla nazionale
L’unico timore che ho è quello che Mancini possa riproporre la stessa identica ricetta di qualche anno fa, dove venivamo da una grossa delusione come quella dell’esclusione dal mondiale, in cui fece molti esperimenti, con delle convocazioni inedite. La prima ricostruzione da fare è quella dal punto di vista psicologico.
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