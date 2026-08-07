Roberto Piccoli torna al centro del mercato. L’attaccante della Fiorentina, dopo Genoa e Lazio, è finito nel mirino del Bologna, che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù starebbe valutando con decisione l’acquisto dell’attaccante viola per rinforzare il reparto offensivo e affiancarlo a Dovbyk, arrivato in prestito dalla Roma. I buoni rapporti tra Bologna e Fiorentina, consolidati anche dalle recenti operazioni di mercato (Fabbian-Sohm ecc.) tra i due club, potrebbero favorire l’avvio di una trattativa.

La posizione della Fiorentina è chiara: Piccoli non è incedibile, ma verrà preso in considerazione soltanto un’offerta ritenuta congrua. La valutazione fatta dal club viola si aggira infatti intorno ai 20 milioni di euro, cifra richiesta per un’eventuale cessione a titolo definitivo.

Ed è proprio questa la formula preferita sia dalla Fiorentina che dal Bologna. Il club emiliano, infatti, starebbe pensando a un investimento definitivo per il classe 2001, anche se non viene esclusa del tutto l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Al momento, però, la soluzione dell’acquisto a titolo definitivo sembra quella che raccoglie i maggiori consensi.