Ci sono parabole calcistiche che lasciano un profondo senso di amarezza, storie in cui il talento puro viene sistematicamente imbrigliato e frenato dalla sfortuna. È esattamente il caso di Gaetano Castrovilli, l'ex centrocampista della Fiorentina che oggi, a soli 29 anni, si ritrova nell'elenco dei calciatori senza contratto in attesa di un progetto che possa offrirgli l'ennesima occasione di rilancio.

L'investitura dell'Unico Dieci e il dramma di quel Fiorentina-Venezia

I tifosi gigliati ricordano ancora nitidamente l'impatto devastante del classe '97 sulla Serie A: la falcata elegante, l'abilità nel saltare l'uomo e quella classe cristallina che spinse perfino una leggenda come Giancarlo Antognoni ad incoronarlo pubblicamente come suo erede ideale con la maglia numero 10 sulle spalle.

Il punto di svolta, purtroppo in negativo, della sua carriera coincide con il 16 aprile 2022. Durante un match al Franchi contro il Venezia, il ginocchio sinistro cede di schianto: la diagnosi è una drammatica combinazione tra lesione del crociato anteriore, del collaterale mediale e del menisco esterno. Un crack spaventoso da cui, di fatto, il centrocampista pugliese non si è mai ripreso del tutto.

Il salto sfumato in Premier, l'addio a parametro zero e i tentativi tra Lazio e B

Da quel momento in poi, la strada per Castrovilli si è trasformata in una continua salita. Nell'estate del 2023 sembrava tutto fatto per il suo passaggio agli inglesi del Bournemouth, ma il trasferimento sfumò clamorosamente dopo il mancato superamento delle visite mediche, costringendo il giocatore a un nuovo intervento chirurgico e a quasi un anno di stop. Ritrovato il campo soltanto nella primavera del 2024, le incertezze sulla tenuta fisica e le divergenze sul rinnovo portarono alla fine della sua avventura a Firenze dopo 131 gettoni e 14 reti.

Svincolatosi a parametro zero, ha provato a ripartire dalla Lazio, dove però è riuscito a collezionare appena 9 apparizioni prima di un rapido passaggio in prestito al Monza. Successivamente ha fatto tappa a Bari nel campionato cadetto (17 presenze e un gol) e poi al Cesena all'inizio del 2026, ma anche in Romagna l'ennesimo intoppo muscolare ne ha condizionato il rendimento (soltanto 7 presenze totali).

Il presente in attesa di chiamata

Chiusa anche il capitolo in B, dal primo luglio 2026 l'ex gioiello della Fiorentina si allena da solo, in attesa che qualche club decida di scommettere sul suo riscatto. L'obiettivo a 29 anni non è cambiato: ritrovare continuità, serenità e dimostrare che quel talento ammirato a Firenze non si è spento del tutto.