La Fiorentina compare tra le squadre che, secondo le proiezioni Opta citate nell’articolo del Corriere dello Sport, hanno oggi un rischio retrocessione superiore a quello del Frosinone. Per i viola non viene indicata una percentuale precisa, ma il confronto segnala quanto sia delicato il loro avvio di campionato.

Il Frosinone, considerato prima della stagione la seconda squadra più a rischio con il 40,7%, è ora sceso all’8,62% nelle stime. La Fiorentina, insieme a Bologna, Udinese e Torino, figura invece tra le formazioni che rischierebbero più dei ciociari.

Si tratta di proiezioni statistiche, non di un verdetto: risultati e classifica possono ancora cambiare il quadro. Per la Fiorentina, però, il dato è un richiamo concreto alla necessità di trovare continuità e risalire la graduatoria.