La rosa della Fiorentina costruita da Fabio Paratici e guidata da Paolo Vanoli vale oltre 350 milioni di euro secondo le stime di Transfermarkt. La campagna acquisti, con gli arrivi tra gli altri di Oulai, Pellegrino, Njie e Gonçalves, ha contribuito a far salire la valutazione complessiva. L’attacco è il reparto più prezioso, con 128 milioni, mentre la difesa è stimata 91,5 milioni.

Tra i singoli spicca Mastantuono, valutato circa 45 milioni ma di proprietà del Real Madrid. Il giocatore più prezioso di proprietà viola è invece Oulai: la sua quotazione è di 28 milioni, anche se un’eventuale trattativa potrebbe superare i 30 milioni.

La Fiorentina occupa l’ottavo posto in Serie A per valore della rosa. Il dato fotografa il peso economico del nuovo organico, pur restando una stima soggetta a cambiare con le prestazioni e il mercato. Lo scrive la Nazione.