Fagioli è l’unico calciatore dell’attuale prima squadra chiamato in azzurro

Redazione VN
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La nuova Nazionale guidata da Roberto Mancini ha una forte impronta viola. Tra i convocati ci sono giocatori cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina come Kayode, Ghilardi, Gianluca Mancini e Zaniolo. A loro si aggiunge Eddy Kouadio, ancora di proprietà del club, mentre Fagioli è l’unico calciatore dell’attuale prima squadra chiamato in azzurro.

Le convocazioni confermano la capacità del vivaio di formare giocatori di alto livello, ma riportano alla luce anche alcuni rimpianti. Kayode è stato ceduto al Brentford per 17,5 milioni di euro e Ghilardi lasciò Firenze senza esordire in prima squadra: oggi giocano rispettivamente in Premier League e nella Roma. Anche Mancini e Zaniolo sono cresciuti in viola prima di affermarsi altrove.

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Il dato colpisce ancora di più perché molti di questi calciatori si sono formati quando le squadre giovanili erano distribuite su diversi campi tra Firenze e provincia. Ora la Fiorentina può contare sul Viola Park: la sfida sarà continuare a produrre talenti e riuscire a trattenerli più a lungo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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