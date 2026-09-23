La nuova Nazionale guidata da Roberto Mancini ha una forte impronta viola. Tra i convocati ci sono giocatori cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina come Kayode, Ghilardi, Gianluca Mancini e Zaniolo. A loro si aggiunge Eddy Kouadio, ancora di proprietà del club, mentre Fagioli è l’unico calciatore dell’attuale prima squadra chiamato in azzurro.

Le convocazioni confermano la capacità del vivaio di formare giocatori di alto livello, ma riportano alla luce anche alcuni rimpianti. Kayode è stato ceduto al Brentford per 17,5 milioni di euro e Ghilardi lasciò Firenze senza esordire in prima squadra: oggi giocano rispettivamente in Premier League e nella Roma. Anche Mancini e Zaniolo sono cresciuti in viola prima di affermarsi altrove.

Il dato colpisce ancora di più perché molti di questi calciatori si sono formati quando le squadre giovanili erano distribuite su diversi campi tra Firenze e provincia. Ora la Fiorentina può contare sul Viola Park: la sfida sarà continuare a produrre talenti e riuscire a trattenerli più a lungo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.