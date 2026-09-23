Tre indizi non fanno (ancora) una prova, eppure, ripensando alle prime partite targate Paolo Vanoli, non si può che guardare al futuro con speranza e (moderato) ottimismo. Perché è vero, né Venezia né Pisa possono essere considerati test particolarmente complessi, ma già quella col Napoli era partita tosta e resa ancor più difficile dal fatto di essere andati, tanto per cambiare, in svantaggio. E' proprio questo, il punto. L'aver reagito, esattamente com'era successo sette giorni prima al Penzo, vale già come segnale più che confortante. E basta ripensare a com'era andata con Frosinone e Torino per capire di cosa stiamo parlando. E poi ancora: la capacità di soffrire, la voglia di provarci fino alla fine, il saper stare dentro la gara per tutti i 90', l'esultanza del gruppo (ma l'avete visto Mastantuono?) al gol di Jimenez. Nel giro di una decina di giorni insomma, il mister è entrato nel cuore e nella testa di questi ragazzi e ne ha tirato fuori un'anima. Il resto, si spera, verrà poi.

Errori e rimedi

I prossimi gradini

Il feeling ritrovato

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Già. Perché era e resta verissimo che dopo una rivoluzione come quella andata in scena quest'estate non si potesse pretendere che la Fiorentina mostrasse fin da subito un marchio di gioco chiaro, preciso e perfettamente funzionante ma. Come è andata si sa, e ormai non ha nemmeno senso star qua a chiedersi il come e il perché. Le uniche certezze sono che. Meglio così, anche perché il diesse e Vanoli hanno un rapporto franco e continuo e quando due menti aperte al confronto s'incontrano, si sa, non può che venirne fuori qualcosa di buono. E qua vale la pena ribadire i meriti dell'allenatore. Tornato con una carica d'entusiasmo incontenibile,E così veniamo ai prossimi gradini da salire.. Il tecnico ha spiegato benissimo come mai ancora non l'abbia lanciato tra i titolari ma da questo punto di vistaMi spiego: il ragazzino avrà certamente un'istintività che lo porta a “squilibrare” un po' la squadra ma dato che, per trovarsi il prima possibile un giocatore che a mio parere, per qualità e caratteristiche, in Serie A potrà fare più o meno quello che vuole. Un po' come(e in questo caso Vanoli è stato bravissimo a non tirarlo fuori), e per quanto mi riguarda lo stesso vale per. Il senso è:Aspettare insomma, non sarebbe altro che tempo perso.Nel frattempo, godiamoci il feeling ritrovato tra squadra e tifosi (bellissimo l'abbraccio finale di domenica) e proviamo a sfruttare questa lunghissima sosta per ritrovare (ma sarebbe meglio dire trovare...) un pizzico, almeno un pizzico, di. Alla ripartenza insomma,. Le realtà è che questa è una squadra dall'enorme potenziale ma che,. Basta saperlo, augurandosi ovviamente che società e allenatore abbiano però bene in mente quale sia l'orizzonte (più o meno lontano si vedrà) verso il quale nuotare.