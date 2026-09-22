La sfida col Signa, ma non solo
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Dopo le due giornate di riposo programmate per lunedì e martedì, la Fiorentina riprenderà gli allenamenti domani, mercoledì 23 settembre. La squadra viola tornerà così al lavoro per proseguire il percorso intrapreso sotto la guida di Paolo Vanoli.
Il programma della settimana prevede un’amichevole contro il Signa, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La partita si disputerà domenica 27 settembre e consentirà al tecnico di mantenere alto il ritmo della squadra e valutare anche i giocatori finora meno impiegati.
La Fiorentina potrebbe inoltre scendere in campo per un’altra amichevole sabato 26 settembre, anche se la sfida deve ancora essere confermata. Per il momento, la programmazione del club è stata definita soltanto fino alla fine della settimana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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