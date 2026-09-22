L’ex viola Massimo Orlando, intervenuto a Toscana TV, ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Napoli:

«È il risultato più giusto, ma resta il rammarico perché, contro un Napoli in grande difficoltà e con tante assenze, la Fiorentina avrebbe potuto osare di più. Allegri non riesce a dare un’anima e un gioco alla squadra»

Orlando ha poi ricordato le occasioni avute nella ripresa:

«Milinkovic-Savic ha compiuto una parata clamorosa su Valdepeñas, mentre Gonçalves, ancora molto indietro fisicamente, ha gestito male un’altra situazione. Con Kean avremmo vinto? Può essere: è nettamente più forte di Beto e Pellegrino»