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Il nuovo Alex

Saranno sì passate solamente due partite, ma forse la più interessante intuizione tattica di Paolo Vanoli è ladi Alex

Contro il Napoli è arrivata la prima rete in maglia viola dello spagnolo, ma non è stato un episodio isolato. Perché già a Venezia, alla prima di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, Jimenez aveva mostrato una peculiare e nuova inclinazione offensiva. Al 19' del primo tempo, riceve palla in posizione molto offensiva, scambia con Mastantuono per poi trovarsi da solo davanti a Stankovic. Il pallonetto dell'ex Bournemouth finisce sì fuori, ma ciò che va messo sotto le luci dei riflettori sono le condizioni tattiche che hanno permesso allo spagnolo di crearsi una così ghiotta occasione da rete.

Senza guardare i dati, il nuovo rendimento è chiaro: due match di Serie A, una rete e un'occasione mancata. Casualità?

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