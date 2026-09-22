Arrivato in patria per aggregarsi al raduno della Nazionale argentina, Franco Mastantuono ha rilasciato alcune battute ai cronisti presenti per tracciare un bilancio del suo avvio di stagione in Italia e analizzare il momento della Selección.

L'impatto con il calcio italiano

Il giovane talento ha mostrato grande soddisfazione per il percorso di inserimento nel campionato italiano:

Mi sto adattando bene e sono molto contento. Alla Fiorentina sto trovando continuità e mi sento in ottima forma.

Sull'ipotesi che la Serie A possa rappresentare una sorta di riscatto personale in ottica Nazionale, l'attaccante ha allontanato questa lettura:

Non parlerei di rivincita. Il campionato italiano è molto bello e presenta dinamiche differenti rispetto a quello spagnolo, ma me lo sto godendo appieno.

Il futuro della guida tecnica dell'Albiceleste

Sollecitato sulle indiscrezioni relative a un possibile addio del commissario tecnico Lionel Scaloni nei prossimi mesi, Mastantuono ha mantenuto un profilo cauto, preferendo concentrarsi sul presente:

Non c'è nulla di certo e non si sa ancora cosa succederà. L'unica cosa che conta per noi in questo momento è continuare a lavorare con lui e goderci questo percorso insieme.