Oulai avrebbe attirato l’interesse del Galatasaray
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Paolo Vanoli continua a lavorare sulla crescita di Christ Inao Oulai, giovane centrocampista della Fiorentina definito dal tecnico viola «un piccolo Kanté» per le sue caratteristiche. Parallelamente, l’allenatore sta cercando la posizione più adatta per Nicolò Fagioli, tornato centrale nel progetto tattico dopo il suo rientro in panchina.
Sul fronte del mercato, Oulai avrebbe attirato l’interesse del Galatasaray. Secondo il giornalista Mehmet Özcan, vicino alle vicende del club di Istanbul, la società turca starebbe seguendo con grande attenzione le prestazioni del mediano arrivato alla Fiorentina dal Trabzonspor.
Nonostante l’interesse proveniente dalla Turchia, al momento non sembrano esserci i presupposti per una partenza di Oulai durante la sessione invernale. Il centrocampista resta quindi una risorsa importante per la Fiorentina e per il progetto tecnico di Vanoli.
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