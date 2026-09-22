Le parole di Marco Masini sui temi più caldi di casa Fiorentina e le difficoltà di Atta fino a questo momento
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Il cantante e tifoso viola, Marco Masini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
Quale era il problema della Fiorentina? Una svolta c'è stata, ma non sono d'accordo con quelli che dicevano che non andava esonerato dopo tre giornate. Grosso è stato esonerato dopo tre mesi di lavoro. Il lavoro di una band non è solo il primo concerto, ma quanto viene fatto ogni giorno. Si è capito in pieno che non c'era intesa tra il progetto e l'allenatore.
Sul centrocampo
Secondo me un elemento a centrocampo va preso e fossi io prenderei un mediano. Un profilo anche d'esperienza, che possa fare il secondo allenatore in campo. Questa squadra verrà completata sicuramente a gennaio. Due/tre elementi in squadra penso che verranno presi, contando anche le partenze di Dodò e magari un Pongracic, che non ci sta a fare la panchina.
Sui problemi da risolvere
In questo momento vedo più in difficoltà ad Atta, non è quello di Udine. Forse Vanoli dovrà trovare un ruolo giusto a lui. Non abbiamo visto ancora una sua giocata. Di Oulai, quando è entrato, il talento lo si è visto. Penso che un 4-2-3-1, anche in fase di non possesso, sia la scelta migliore. Poi c'è da capire anche la gestione di Viery a sinistra, in grande difficoltà con Politano. Queste sono tutte cose che Vanoli, anche durante questa sosta, dovrà capire molto bene.
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