Ciccio Graziani critico sull'utilizzo del Var in Serie A. Poi commenta la situazione di Dodo, messo da parte
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Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di oggi per dire la sua sulla sosta Nazionale e l'utilizzo del Var in Serie A, poi commenta le scelte della società viola su alcuni giocatori.
Una vittoria ed un pareggio, considerando ciò che era successo prima, sono due risultati ottimi. A Genova cominceremo a tirare le somme, anche se per gli allenatori questa sosta lunga è un disastro, non una risorsa. Sulla situazione di Dodò? Se la scelta di sostituirlo è tecnica ci sta, altrimenti diventa un problema professionale per tutti.
Sulla gestione del Var in Serie A
Il Var ormai è morto, in quella sala giocano a carte... Non c'è più un minimo richiamo, ai miei tempi ci lamentavamo anche per un graffio, adesso i giocatori fanno la lotta greco romana. Prima, quando un direttore di gara veniva richiamato era quasi costretto ad assecondare il motivo della chiamata: mi ricordo rigori concessi assurdi. Adesso siamo all'opposto: non se ne fischia più uno. Così la tecnologia non è più a disposizione né degli arbitri, né di giocatori e tifosi.
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