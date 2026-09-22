Dodô e Viery hanno scelto Forte dei Marmi per trascorrere i giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli alla Fiorentina. I due brasiliani hanno approfittato degli ultimi scampoli d’estate nella celebre località balneare toscana.

Il nuovo arrivato viola ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata, mostrando una partita a UNO insieme alla propria fidanzata e a Dodô. Un’occasione di relax e divertimento prima della ripresa degli allenamenti.

Ad accompagnare le immagini una frase scherzosa legata alla competizione durante il gioco di carte: «Qui rischiamo di perdere l’amicizia».