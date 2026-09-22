L'analisi del giornalista su una corsa di Njie con de Bruyne durante Fiorentina-Napoli
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Il giornalista Maurizio Pistocchi, ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha analizzato la prestazione di Kevin De Bruyne contro la Fiorentina. Le sue parole:
De Bruyne contro la Fiorentina l'ho visto malissimo. È un grandissimo giocatore, ma se non corre la squadra rischia di giocare in dieci. C'è stata un'azione molto indicativa: è partito insieme a Njie e sembrava una Ferrara contro una 500. Il giocatore della Fiorentina gli ha mangiato il campo. Allegri dovrà trovargli una posizione diversa, perché se non riesce a correre diventa un problema.
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