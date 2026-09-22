L'analisi del giornalista su una corsa di Njie con de Bruyne durante Fiorentina-Napoli

Redazione VN
WhatsApp Image 2026-09-22 at 16.13.44

VIDEO - Saluto nazista con la maglia della Fiorentina: scandalo in Argentina

Il giornalista Maurizio Pistocchi, ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha analizzato la prestazione di Kevin De Bruyne contro la Fiorentina. Le sue parole:

De Bruyne contro la Fiorentina l'ho visto malissimo. È un grandissimo giocatore, ma se non corre la squadra rischia di giocare in dieci. C'è stata un'azione molto indicativa: è partito insieme a Njie e sembrava una Ferrara contro una 500. Il giocatore della Fiorentina gli ha mangiato il campo. Allegri dovrà trovargli una posizione diversa, perché se non riesce a correre diventa un problema.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS NAPOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti